Sempre in coda, l’Ustra valuta i 60km/h in autostrada

Ridurre il limite minimo a 60 km/h in autostrada quando si creano ingorghi. È una delle misure che l’Ufficio federale delle strade (Ustra) sta valutando per contrastare il problema del traffico. Secondo quanto rivelato dai giornali di Tamedia è anche una delle misure più controverse.

Un problema che cresce

L’anno scorso gli svizzeri hanno trascorso circa 32’500 ore nel traffico sulle strade nazionali. Una situazione che reca fastidio agli automobilisti e che costa anche un sacco di soldi. Stando alle stime dell’Ustra, nel 2019 i costi del traffico sono già ammontati a circa 1,67 miliardi di franchi: 380 milioni in più rispetto al 2015. Una somma a cui si aggiungono i costi per l’ambiente, il clima, l’energia e gli incidenti, per un totale di oltre 2 miliardi.

Modelli di calcolo per il limite di 60 km/h

Per incidere direttamente sul flusso del traffico, l’Ustra sta quindi esaminando diversi provvedimenti. “Stiamo verificando se i sistemi segnaletici per la limitazione dinamica della velocità possano mantenere il traffico più fluido con una velocità di 60 km/h”, ha confermato il portavoce di Ustra Benno Schmid. Per esaminare gli effetti dell’introduzione di questo limite, l’Ustra sta utilizzando dei modelli di calcolo. Se i risultati saranno positivi, si potrà avviare un test pilota e una decisione in merito potrà essere presa l’anno prossimo.

ACS, Astag, TCS scettici

L’Automobile Club Svizzero (ACS), il Touring Club Svizzero (TCS) e l’Associazione dei trasportatori stradali (Astag) hanno già fatto sapere di non approvare l’iniziativa. “La misura è inutile”, ha affermato al Tages-Anzeiger il presidente di ACS Thomas Hurter. Anche Thierry Burkart, presidente di Astag, ritiene che un simile provvedimento porterebbe più traffico sulle strade cantonali. “Sarebbe controproducente”. Secondo il TCS solo un adeguamento delle infrastrutture stradali può risolvere questo problema, ha sottolineato il portavoce Laurent Pignot al Corriere del Ticino.

Ata favorevole

Di tutt’altro avviso l’Associazione traffico e ambiente (ATA), che accoglie positivamente l’idea presa in considerazione da Berna. “Va a inserirsi in una serie di misure e tendenze, che da una parte rendono più efficienti le strade esistenti e dall’altra man mano faranno scendere il volume del traffico, come ad esempio l’aumento del telelavoro e il mobility pricing”, ha dichiarato il vicepresidente di Ata e consigliere nazionale Bruno Storni al quotidiano di Muzzano. Parlare di investimenti nelle infrastrutture stradali, ha aggiunto, ha solo senso se non le si intende espandere. Ecco perché Ata sta valutando di lanciare un’iniziativa popolare per una “moratoria degli ampliamenti autostradali”. In questo modo si sosterrebbero solo risanamenti, interramenti e migliorie ambientali, ma non verrebbe aumentata la capacità delle autostrade.