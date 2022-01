Scuola reclute invernale, avvio scaglionato

Come già annunciato da tempo, è cominciata oggi la prima scuola reclute del 2022, con parte dei militi che, per ragioni sanitarie legate al Covid, verrà istruita da casa durante le prime 3 settimane. Prima di entrare in servizio “scaglionato”, tutti i futuri soldati si sono dovuti testare, specifica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa (Ddps). La quota di donne tra le 11’200 reclute e i 2’500 quadri è nuovamente aumentata e si attesta al 3,1%, specifica il comunicato, in cui si ribadisce che nelle caserme rimangono in vigore misure di protezione per evitare eventuali contagi.

Misure specifiche

Tutte le reclute e tutti i quadri vengono sottoposti al test nel corso della prima settimana di servizio. Tutti i militari dovranno trascorrere almeno il mese di gennaio nelle caserme. Un simile provvedimento mira a proteggere non solo i diretti interessati, ma anche la loro cerchia privata. Oggi sono entrati in servizio fisicamente circa due terzi delle reclute. In una seconda fase, il 31 gennaio, seguirà il restante terzo, che fino a quel momento assolverà da casa un programma di apprendimento online e delle lezioni di sport. Anche un terzo dei circa 2’500 quadri ha svolto a distanza la prima delle tre settimane del corso preparatorio dei quadri.

Le persone risultate positive al test Covid-19 non entrano in servizio e, se lo stato di salute lo consente, iniziano anche loro l’istruzione in modalità distance learning. Con queste misure, puntualizza il Ddps, i militari che dovessero risultare positivi al test del coronavirus al momento dell’entrata in servizio possono essere assistiti in maniera ottimale ed è possibile applicare misure di isolamento e di quarantena.