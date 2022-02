Scudo per eventi fino a fine anno, avviata la consultazione

La durata del cosiddetto “scudo protettivo” per gli eventi pubblici deve essere prorogata da fine aprile a fine dicembre. È quanto propone il Consiglio federale, che oggi ha avviato la consultazione. Per sostenere le manifestazioni d’importanza sovracantonale, lo scorso anno era stato introdotto questo “scudo protettivo”, che permette di pianificare eventi pubblici se la situazione epidemiologica ne permetterà lo svolgimento.

Lo scorso dicembre, durante la sessione invernale, il Parlamento aveva deciso di modificare la legge Covid-19: fra le misure c’era anche la proroga dello scudo protettivo per gli eventi pubblici fino alla fine di dicembre 2022, indica una nota governativa odierna, nella quale si precisa che la proroga richiede un adeguamento dei termini e della durata di validità stabiliti nell’ordinanza denominata “Covid-19 eventi pubblici”. La consultazione durerà fino al prossimo 7 marzo e l’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta è prevista per il 1° maggio 2022.