Scorte etanolo assicurate da Alcosuisse anche in futuro

Proposta complessivamente accolta

In consultazione la proposta sulla costituzione di scorte di etanolo era stata complessivamente accolta, ma la soluzione proposta, che sarebbe dovuta entrare in vigore a inizio 2022, ha incontrato grande resistenza, rileva l'Esecutivo. Le critiche hanno riguardato prevalentemente l'onere eccessivo per l'economia e l'amministrazione. Nell'attesa di trovare una soluzione, il governo aveva prolungato di un anno il contratto con Alcosuisse, che da fine marzo 2021 dispone di riserve di etanolo sufficienti a rifornire per tre mesi i settori fondamentali, come la produzione di disinfettanti e medicinali. L'estrema importanza di una disponibilità continua di etanolo è emersa prepotentemente durante la pandemia di Covid-19.