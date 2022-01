Scoperto anfiteatro romano a Kaiseraugst

Scoperto lo scorso dicembre

Si tratta del secondo anfiteatro romano in Argovia e il terzo nella città romana di Augusta Raurica, che si estende anche ad Augst, nel cantone di Basilea Campagna, indica oggi in una nota il servizio archeologico argoviese. Il complesso è stato scoperto lo scorso dicembre, in riva al Reno, ad una ventina di chilometri a est di Basilea, durante gli scavi per la realizzazione della nuova rimessa di una società di canottaggio. Il progetto è stato quindi adattato in modo che l’anfiteatro rimanga nel terreno. Un argine proteggerà la sostanza archeologica e il nuovo edificio sarà eretto sopra di esso. La struttura, lunga circa 50 metri e larga 40 metri, era inserita all’interno di una cava abbandonata in epoca romana, nelle immediate vicinante del forte romano di Kaiseraugst, il Castrum Rauracense. A sud del complesso è stato scoperto un grande cancello, fiancheggiato su entrambi i lati da due ingressi laterali.