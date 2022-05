Scoperta in dogana una katana del 1353

Incaricato dal proprietario

Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'automobilista, un cittadino svizzero che era in auto assieme alla figlia, non era il proprietario della spada e degli altri oggetti, ma è stato incaricato dall'effettivo proprietario - il suo datore di lavoro - di ritirare l'oggetto antico a Stoccarda (D) e di consegnarlo a casa di un cliente. Nessun'altra persona è stata coinvolta nel contrabbando. Il Ministero pubblico di Sciaffusa ha fissato in un decreto d'accusa nei confronti del contrabbandiere una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da 100 franchi con la condizionale. A ciò si aggiungono una multa di 300 franchi e spese processuali per lo stesso importo.