Sciaffusa, un morto per scontro frontale

Un morto e un ferito grave sono il bilancio di uno scontro frontale tra due auto verificatosi ieri sera tra Sciaffusa e Bargen (SH). Lo riferisce stamane la polizia cantonale in un comunicato. Per ragioni ancora sconosciute, uno dei conducenti, un uomo di 77 anni, ha invaso la corsia di contromano, centrando un'auto guidata da un 56enne. Il più anziano è morto sul posto. L'altro automobilista ha dovuto essere estratto dai rottami dai vigili del fuoco ed è stato trasportato all'ospedale in elicottero. A causa dell'incidente, avvenuto alle 18.50, il tratto stradale H4 a nord del capoluogo, che porta verso la Germania, è rimasto chiuso al traffico per circa quattro ore.