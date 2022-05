Scaricano caffè, trovano 500 kg di coca

La polizia cantonale friburghese ha scoperto oltre 500 chili di cocaina a Romont. La droga era nascosta in container marittimi consegnati alla locale fabbrica di Nespresso. Il valore della merce è stimato in oltre 50 milioni di franchi.

I container erano giunti in treno

La perquisizione di cinque container giunti in treno il giorno in questione, e provenienti dal Brasile, ha portato alla scoperta e al sequestro dei 500 chili di droga, precisa la polizia in una nota odierna.