Scandalo ambientale Blausee, “il cantone deve agire urgentemente”

Il canton Berna ha ricevuto una pessima valutazione per quanto riguarda la supervisione delle operazioni di estrazione e discarica, in relazione allo scandalo ambientale legato alla cava di Mitholz-Blausee. La Commissione della gestione del Gran Consiglio, nel suo rapporto d’inchiesta pubblicato oggi, ritiene che sia necessario agire urgentemente. L’inchiesta è stata avviata nel settembre 2020 a seguito di notizie di stampa sullo smaltimento improprio di materiale proveniente dalla vecchia galleria ferroviaria del Lötschberg (BE/VS). “È inaccettabile che materiali non conformi possano essere depositati su un sito per un lungo periodo di tempo senza che questo venga rilevato durante le ispezioni”, afferma la Commissione nel suo rapporto.