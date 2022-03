Sanzioni Russia, Berna si allinea con l’Ue

In vigore dai prossimi giorni

Le misure previste nel quarto pacchetto entreranno in vigore nei prossimi giorni a seguito della pubblicazione della versione rivisitata dell’ “ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina”. Per quanto riguarda il divieto relativo alle esportazioni di beni di lusso, questo colpisce solamente una minima parte delle esportazioni mondiali dalla Svizzera in questo settore, anche se non è escluso che alcune aziende potrebbero risentirne profondamente.