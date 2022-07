San Gallo, speleologo salvato dopo due giorni di intervento

Uno speleologo colpito lunedì pomeriggio da una roccia in una grotta dell’Alpstein, nelle vicinanze della cima del Säntis (SG/AR/AI), è stato tratto in salvo dopo due giorni di operazioni. Il 40enne e un soccorritore rimasto ferito sono stati ricoverati all’ospedale. Circa 30 specialisti sono stati coinvolti nell’operazione di salvataggio, resa difficile delle condizioni di spazio ristrette, riferisce una nota odierna della polizia cantonale sangallese.

L’accaduto Lunedì mattina tre speleologi esperti sono entrati in una caverna situata a circa 2000 metri di altitudine ad ovest della Zwinglipasshütte, capanna del Club Alpino Svizzero (CAS) situata nelle vicinanze dell’omonimo passo, ai piedi della parete sud dell’Altmann. Dopo mezzogiorno, una pietra si è staccata e ha colpito un uomo di 40 anni, che ha riportato una ferita all’anca. Mentre un collega è rimasto con lui a circa 50 metri di profondità, un’altra speleologa ha chiamato verso le 16.00 la Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA).

Intervento ostacolato dal poco spazio

Un elicottero ha trasportato sul posto i soccorritori con molte attrezzature. L’intervento è stato parecchio ostacolato dall’esiguo spazio a disposizione, tant’è che per poter trarre in salvo lo speleologo ferito è stato prima necessario far esplodere del materiale roccioso.