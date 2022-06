Salute e sicurezza sul lavoro fra i diritti fondamentali

“Tenere conto delle realtà nazionali” Quest’ultima precisa che la 110a sessione della Conferenza internazionale del lavoro (CIL) si è conclusa oggi a Ginevra e la Svizzera era rappresentata in tutti i comitati durante le due settimane e ha partecipato ai negoziati. Ha pure preso parte al primo dibattito su una raccomandazione per l’apprendistato. Berna si è impegnata affinché si tenga conto delle rispettive legislazioni e realtà nazionali.

Discussioni sul lavoro dignitoso

Nel comitato per l’applicazione delle convenzioni dell’OIL, che ha trattato 22 casi nazionali, la Svizzera ha espresso il proprio parere su casi di lavoro minorile, limitazione della libertà sindacale e discriminazione delle minoranze etniche. Ha inoltre partecipato alla discussione in corso sull’obiettivo strategico dell’occupazione e alla discussione generale sul lavoro dignitoso e sull’economia sociale e solidale. A margine della conferenza, la delegazione elvetica ha partecipato a incontri di alto livello, prosegue la Seco. Il 9 giugno si è per esempio svolto un dialogo bilaterale con l’Indonesia sulle questioni relative all’occupazione e al lavoro. In qualità di Paese ospitante, la Svizzera ha infine invitato i delegati nazionali e internazionali dei governi e delle parti sociali alla cerimonia di commiato del Direttore generale dell’OIL Guy Ryder, che lascerà la carica nel settembre 2022.