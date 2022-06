Salmonella, marchio svizzero ferma produzione in Belgio

La lecitina come fonte di contaminazione

Sono in corso analisi, dopodiché le linee di produzione saranno pulite e disinfettate prima di essere rimesse in funzione, viene precisato. Barry Callebaut ha già identificato la lecitina, utilizzata in tutta la produzione di cioccolato, come fonte della contaminazione. La decisione di interrompere la produzione e bloccare la distribuzione è stata presa dall'Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), informata della situazione dal produttore. Quest'ultimo sta cercando di contattare i clienti che potrebbero aver ricevuto i prodotti interessati.