Salmonella, casi anche in Svizzera

Anche in Svizzera sono stati segnalati alcuni casi salmonella. Se siano però legati al consumo di cioccolato del gruppo Ferrero, balzato agli onori della cronaca per aver ritirato prodotti dagli scaffali per contaminazione sospetta, è ancora oggetto di indagine. Lo ha fatto sapere un portavoce dell’Ufficio federale della sanità al quotidiano 20 Minuten. “È stato nel frattempo dimostrato che diversi casi di malattia in Svizzera sono collegati al focolaio di salmonella in Europa. Se sia correlato ai prodotti di cioccolato per bambini del produttore Ferrero, non è stato ancora dimostrato ed è attualmente oggetto di indagine”.