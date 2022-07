Salmonella, Barry Callebaut riprende produzione da agosto

Il colosso della lavorazione del cacao Barry Callebaut farà ripartire progressivamente da inizio agosto la produzione nel suo stabilimento belga di Wieze, sospesa a fine giugno a causa della presenza di salmonella in un lotto di cioccolato. Lo ha annunciato oggi la stessa multinazionale zurighese.

I lotti interessati, ricorda Barry Callebaut in una nota, erano stati richiamati prima di raggiungere la catena di distribuzione alimentare e non erano quindi arrivati fino ai negozi. La fonte della contaminazione era stata identificata nella lecitina. La capacità della fabbrica verrà gradualmente aumentata con il passare delle settimane. Ciò è legato anche alla pulizia e alla sanificazione ordinata per le linee di produzione, che sta attualmente procedendo bene, scrive l’azienda.