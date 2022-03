Sale il prezzo del foraggio, la Confederazione abbassa i dazi

L’intervento militare della Russia in Ucraina ha provocato un rincaro, in alcuni casi significativo, dei prezzi delle materie prime su vari mercati internazionali. La Confederazione ha pertanto adeguato la protezione doganale per diversi cereali da foraggio. I dazi doganali più bassi entreranno in vigore il 15 marzo 2022. Lo indica oggi in una nota il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).