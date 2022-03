Salathé: “Preoccupato, CF sia prudente”

“Date le cifre attuali, attenderei prima di eliminare completamente l’obbligo di indossare mascherine nei treni e negli autobus”, afferma il professore al Politecnico federale di Losanna (EPFL) in un’intervista pubblicata oggi dalla SonntagsZeitung. “Manterrei anche il requisito dell’isolamento fino a quando i numeri non saranno di nuovo molto bassi”.

Quarta dose

Secondo l’esperto il paese deve prepararsi a un’altra ondata in autunno e nel contempo considerare anche una quarta vaccinazione per gran parte della popolazione. “Al momento dobbiamo supporre che dovremo procedere per qualche tempo a richiami vaccinali”, afferma Salathé. “In ogni caso mi sembra che per la maggior parte delle persone avrà senso una quarta vaccinazione nel prossimo autunno”.