Salari manager, “nessun limite massimo”

I manager delle aziende parastatali come le FFS, La Posta o Ruag non dovrebbero vedersi limitare lo stipendio annuale a un milione di franchi. Nonostante la volontà del Consiglio nazionale, per la seconda volta il Consiglio degli Stati ha respinto oggi (27 voti a 13) l’entrata nel merito su un progetto scaturito da un’iniziativa parlamentare. Il dossier è archiviato.