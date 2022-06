Salari in aumento, ma non compensano l’inflazione

In Svizzera aumentano i salari, ma questo non basta per compensare la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione. Gli stipendi, in base a una stima dell’Ufficio federale di statistica, nel primo trimestre dell’anno sono aumentati dell’1.9% su base annua.

Inflazione ai massimi

Il rialzo degli stipendi osservato nella prima parte del 2022 deve però fare i conti con prezzi che aumentano in modo ancora più sostenuto: il rincaro si è infatti attestato all'1,6% in gennaio, al 2,2% in febbraio e al 2,4% in marzo. Spinti dalle conseguenze della guerra in Ucraina, con l'impennata del costo del petrolio e del gas, e dalle difficoltà delle catene di approvvigionamento i prezzi al consumo hanno continuato a salire anche in seguito: l'ultimo dato disponibile, quello di maggio, mostra un'inflazione al 2,9%, ai massimi da quasi 14 anni.