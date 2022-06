Sabato canicola precoce e oltre 35° in Svizzera

La prima forte ondata di calore dell’anno è confermata su gran parte dell’Europa nel corso della prossima settimana. Stando a MeteoNews la Svizzera sarà in prima linea con temperature che supereranno i 30 gradi in pianura a partire da mercoledì, per arrivare a volte anche oltre i 35 gradi sabato, mentre in Francia la colonnina di mercurio poterebbe superare i 40 gradi.

Il caldo dovuto ad un sistema di bassa pressione

Le condizioni diventeranno gradualmente più calde la prossima settimana. Un sistema di bassa pressione si troverà al largo delle coste del Portogallo e dirigerà una massa di aria molto calda proveniente dal Nord Africa su gran parte del continente.

Le temperature saranno ancora sopportabili lunedì e martedì, con massime di 25-28 gradi in pianura. Il caldo aumenterà poi mercoledì e giovedì, raggiungendo i 30-32 gradi in pianura e i 34 gradi nel Vallese centrale. Il picco di questa ondata di calore è previsto tra venerdì e domenica: i termometri indicheranno 33-35 gradi in pianura e talvolta anche di più sabato. MeteoNews non esclude i 36-38 gradi sabato pomeriggio nel Vallese centrale e nella Valle del Reno. Nelle regioni di montagna si registreranno temperature molto elevate, con oltre 30 gradi intorno ai 1000 metri di altitudine nella giornata di sabato.

Per quanto riguarda il Ticino, secondo la stessa agenzia metereologica i picchi saranno toccati tra le 15:00 e le 18:00, con massime fino ai 33 gradi.