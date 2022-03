Saas-Fee, fuoripista mortale per uno snowboarder

Uno snowboarder francese di 39 anni è caduto ieri in un crepaccio fuori dalle piste segnate di Saas-Fee (VS) riportando ferite mortali.

L’incidente

Due snowboarder sciavano fuori pista quando, attorno alle 9.30, uno di loro è caduto per diversi metri in un crepaccio, precisa un comunicato odierno della polizia cantonale vallesana. Il medico di Air Zermatt giunto sul posto ha potuto solo constare il decesso. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Sempre in Vallese, uno scialpinista tedesco di 47 anni era rimasto ucciso lunedì cadendo in un crepaccio a Zermatt.