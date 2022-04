Russia, Berna adotta ulteriori sanzioni

Il Consiglio federale ha deciso di adottare ulteriori sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia. I provvedimenti entreranno in vigore oggi alle ore 18:00.

Con la decisione di oggi la Svizzera attua quindi le nuove misure varate dall’Ue lo scorso 8 aprile alla luce del protrarsi dell’aggressione militare russa in Ucraina. Già il 13 di questo mese il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Defr) aveva aggiornato la lista delle persone, delle imprese e delle organizzazioni oggetto delle sanzioni, il che ha comportato l’estensione dei provvedimenti a oltre 200 soggetti in più. In quella seduta il Consiglio federale aveva deciso di riprendere il quinto pacchetto di sanzioni dell’Ue.

Cosa succede

I nuovi provvedimenti contengono sanzioni di ampia portata sulle merci, tra cui il divieto di importare lignite e carbon fossile e beni che rappresentano importanti fonti di reddito per la Russia (ad esempio legno, cementi, crostacei, caviale). Sono inoltre previsti divieti di esportazione per i beni che possono contribuire a rafforzare le capacità industriali della Russia (come robot industriali o alcuni prodotti chimici). Altre sanzioni riguardano invece il settore finanziario: è vietato fornire qualsiasi sostegno a organizzazioni russe sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica. È inoltre vietato, con effetto immediato, istituire trust in Svizzera per cittadini russi o per persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia. Sono state vietate anche diverse prestazioni legate a tali trust. Ora l’ordinanza prevede anche una deroga per l’esportazione di beni militari speciali: in tal modo la Svizzera può adempiere i suoi obblighi internazionali nei confronti dell’Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche (Opac). La modifica di ordinanza consente infatti l’esportazione dell’equipaggiamento di protezione Nbc, che l’Opac ha richiesto alla Svizzera come assistenza.

Le eccezioni

Le nuove misure dell’Ue nei confronti della Russia sono quindi state in gran parte attuate anche in Svizzera. Fanno eccezione i divieti previsti dall’Unione europea riguardanti l’aggiudicazione di contratti di appalto pubblico a cittadini russi e a entità od organismi stabiliti in Russia. L’attuazione di questi divieti solleva diversi interrogativi sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e sul campo d’applicazione. Oggi il Consiglio federale ha incaricato i servizi competenti di effettuare i dovuti accertamenti e di presentargli un rapporto entro fine giugno. Per il momento i cittadini russi e le persone o le imprese stabilite in Russia sono di importanza marginale per i bandi pubblici in Svizzera.