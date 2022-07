Ruag, Burkart ha mancato di trasparenza?

Il presidente del PLR Thierry Burkart ha mancato di trasparenza? Da una ricerca del “Le Matin Dimanche” emerge che mentre il “senatore” argoviese difendeva la vendita della divisione RUAG Ammotec durante la sessione parlamentare di settembre, sua sorella era in contatto con i vertici dell’azienda per far parte del consiglio di amministrazione di Ruag International.

Ci sono stati i contatti

“La RUAG mette in imbarazzo il capo del PLR”, titola il domenicale romando nella sua edizione odierna. Contattato, il Consigliere agli Stati 46enne ha assicurato che non era a conoscenza di nulla quando in Parlamento si è espresso a favore della vendita di Ammotec. L’azienda, dal canto suo, conferma al giornale di aver contattato la sorella di Burkart “diversi mesi prima della sua nomina, avvenuta a novembre”. La retribuzione, viene precisato nell’articolo, è di 75’000 franchi all’anno per un impiego al 16%.

La vendita

Lo scorso marzo Ruag International ha venduto la sua divisione Ammotec, con sede a Thun (BE) e specializzata nella fabbricazione di munizioni, alla società italiana Beretta, produttrice di armi e binocoli. Il prezzo della transazione non è stato rivelato. Le Camere federali avevano dato il loro avallo alla vendita di Ammotec già lo scorso autunno, come auspicato dal Consiglio federale. Tra i favorevoli alla vendita c’era pure Burkart.

Obbligo di riservatezza

“Ovviamente, se avessi saputo qualcosa, non l’avrei fatto e mi sarei astenuto”, ha commentato Burkart al domenicale, aggiungendo che la sorella lo aveva informato solo nel mese di ottobre di essere una potenziale candidata. Sulla questione, RUAG International si limita a sostenere che “ogni membro del Consiglio di Amministrazione è soggetto all’obbligo di riservatezza”.