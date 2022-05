Roger Köppel verso la perdita di immunità parlamentare

Il consigliere nazionale Roger Köppel (UDC/ZH) potrebbe perdere la propria immunità parlamentare. La Commissione dell’immunità del Nazionale è entrata in materia sulla richiesta di revoca dell’immunità al democentrista zurighese, che è sospettato di violazione del segreto d’ufficio. La decisione è stata presa oggi con 5 voti a favore contro 3 e un astenuto, ha dichiarato ai media la presidente della commissione Aline Trede (Verdi/BE).

Violato il segreto d’ufficio Köppel è sospettato di aver violato il segreto d’ufficio sul suo canale video “Weltwoche Daily” parlando del sequestro di orologi di lusso in un negozio di Mosca da parte degli 007 russi. Avrebbe in tal modo reso pubbliche informazioni provenienti da documenti confidenziali della Commissione della politica estera del Nazionale. Quest’ultima ha sporto denuncia nei suoi confronti il 5 aprile.

“Immunità parlamentare da revocare”

Affinché la procura federale possa iniziare le sue indagini, le commissioni di entrambe le Camere devono approvare la revoca dell’immunità parlamentare. Il 7 aprile scorso lo stesso Köppel ha annunciato che vi rinunciava volontariamente. Il caporedattore della Weltwoche vuole permettere che il caso sia trattato rapidamente e “seriamente”. Ora spetterà alla Commissione dell’immunità del Consiglio degli Stati pronunciarsi sulla vicenda. Köppel aveva riferito su “Weltwoche Daily” di una perquisizione, avvenuta il 22 marzo, nella filiale locale del produttore di orologi svizzero Audemars Piguet da parte del servizio di intelligence interno russo, il FSB. Quest’ultimo, adducendo presunte infrazioni doganali, ha confiscato orologi di lusso per un valore di svariati milioni di franchi. Secondo il “Blick”, Köppel si sarebbe basato su una nota informativa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) contrassegnata come “confidenziale”. Il Ministero pubblico della Confederazione starebbe valutando se agire anche nei confronti della “NZZ am Sonntag”, che aveva anch’essa riferito della perquisizione e del sequestro degli orologi facendo riferimento alla nota del DFAE.