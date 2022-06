Risultato d’esercizio 2021 positivo per l’AVS

Due anni di fila in positivo Il risultato di ripartizione è positivo per il secondo anno di fila. L’eccedenza è principalmente dovuta alle entrate supplementari generate dalle misure della riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA), in particolare l’aumento del tasso di contribuzione dal 1° gennaio 2020. Stando a quanto comunicato oggi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), gli effetti a corto termine della pandemia su entrate e uscite dell’AVS “non sono chiaramente osservabili sul piano statistico”. Le conseguenze sul lungo periodo restano al momento sconosciute.

Secondo le cifre di dicembre 2021, 2,47 milioni di persone in totale hanno ricevuto una rendita di vecchiaia (+1,3%). A queste vanno aggiunti i 207’100 cittadini che hanno beneficiato di una rendita per superstiti. Globalmente, l’anno scorso sono state versate rendite AVS per 43,5 miliardi. Quelle completive (per figli e congiunti) hanno toccato quota 254 milioni, mentre quelle per superstiti (vedovi e orfani) i 2 miliardi.

Entrate per 35,1 miliardi

Per quel che concerne le entrate, gli assicurati hanno contribuito con 35,1 miliardi, prima fonte di finanziamento davanti ai 9,5 miliardi sborsati dalla Confederazione. Circa 3 miliardi sono pervenuti dall’imposta sul valore aggiunto. La media di una rendita in Svizzera è stata nel 2021 di 1876 franchi, con comunque sensibili variazioni tra quella minima (1195 franchi) e quella massima (2390). Per le persone celibi, si attestava a 1882 franchi per gli uomini e a 1911 per le donne, per quelle sposate (nei casi in cui solo uno dei due partner ne avesse diritto) a 2012 e 1537 franchi. Per divorziati e separati la media oscillava invece fra i 1900 e i 2000 franchi.