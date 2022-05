Rissa alla stazione di Zurigo, grave un 18enne

Un 18enne pachistano è in fin di vita dopo che il giovane è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel corso di una rissa scoppiata tra diverse persone alla stazione di Zurigo. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale aggiungendo che cinque sospetti di origine afghana e pachistana e di età compresa tra i 15 e i 19 anni sono stati arrestati.

Nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine, chiamate intorno alle 23.00, un agente ha riportato ferite dopo aver ricevuto un calcio in testa ed è stato trasportato in ospedale. Secondo la polizia non vi è alcun collegamento tra il tafferuglio e gli eventi del Primo maggio o il viaggio di rientro dei fan dell’FC Zurigo.