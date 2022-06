Risparmi in vista per le casse malati

La revisione periodica delle terapie può sfociare in risparmi per decine di milioni di franchi a vantaggio del sistema sanitario. Grazie allo strumento dell'Health Technology Assessment (HTA), dall'inizio di luglio le casse malattia non dovranno per esempio più rimborsare tutte le analisi sulla vitamina D, ciò che comporterà un risparmio di circa 30 milioni di franchi all'anno. Questo strumento, introdotto nel 2017 dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sottopone ad analisi terapie e farmaci rimborsati sulla base di criteri quali l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità e i suoi risultati possono contribuire a limitare o eliminare l’obbligo di rimunerazione per prestazioni non efficaci o non economiche

Finora risparmiati 35 milioni

A giugno, grazie a questo strumento d'analisi, sono stati finora risparmiati 35 milioni l'anno in costi per l'assicurazione malattia di base, ha affermato oggi ai media Marc Schneider dell'UFSP. Stando al sito dell'ufficio federale, al momento sono in corso o sono state portate a termine 38 procedure d'analisi. Secondo Stephanie Vollenweider che si occupa in seno all'UFSP proprio di questo strumento d'analisi, al momento 22 decisioni stanno per essere adottate in relazione ad altrettante procedure. Benché abbia preferito non fornire cifre in relazione all'obbiettivo di 220 milioni di economie, Schneider ha dichiarato di attendersi in ogni caso risparmi sensibili per il sistema sanitario.