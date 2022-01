“Rischio considerevole” per l’acquisto di droni da Israele

Scetticismo nell’aria La CdG-S è scettica sull’introduzione del nuovo sistema di droni in Svizzera, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi. In particolare, lo sviluppo del nuovo sistema radar SAA e la sua applicazione pianificata, unica a livello internazionale, nello spazio aereo civile comporta “un rischio considerevole”. La Commissione sottolinea che lo sviluppo del radar è lungi dall’essere completato. “Se l’ADS-15 con sistema SAA dovesse essere omologato con restrizioni (anche durante il giorno e senza blocco dello spazio aereo), il valore aggiunto dei nuovi droni si ridurrebbe notevolmente”, afferma il rapporto.

Progetto monitorato

Anche la procedura di omologazione per l’impiego nello spazio aereo civile è problematica. Il sistema di droni da ricognizione è certificato dall’autorità israeliana. Per l’omologazione in Svizzera, l’approvazione israeliana deve essere convalidata. “Dal momento che il sistema SAA con radar non è ancora maturo da un punto di vista tecnico, sussiste un rischio non trascurabile che l’impiego dei droni nello spazio aereo nell’ambito del traffico non cooperativo subirà dei ritardi”. La CdG-S ha dunque deciso di continuare a seguire il progetto anche nel 2022. A tempo debito chiederà un aggiornamento sulla valutazione del rischio e sullo stato dei test di volo.