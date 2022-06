“Ripulire i siti contaminati entro il 2040”

Le munizioni presenti nei laghi svizzeri rappresentano per la Confederazione un rischio finanziario, oltre che per l'immagine. È quanto emerge da un rapporto del Controllo federale delle finanze (Cdf) sul risanamento dei siti contaminati. Il Cdf ha analizzato la situazione dei siti contaminati di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps). In questo contesto è stata rilevata in particolare la problematica delle munizioni presenti nei laghi e quella della mancanza di scadenze per la bonifica. I costi per analisi, sorveglianza e bonifica vengono valutati in diverse centinaia di milioni di franchi. Cifre più precise non sono però al momento disponibili, poiché non tutte le indagini del caso sono state effettuate.