Ripresa la circolazione dei treni sul Gottardo

Tutti i treni su questa tratta sono stati cancellati. Sono inoltre stati fortemente sconsigliati i viaggi in Ticino. La perturbazione è durata durata fino alle 9, come hanno scritto le Ffs in un tweet. Tra Flüelen e Biasca sono stati utilizzati degli autobus sostitutivi. Stando alle Ffs, sono state colpite dai disagi sia Alptransit, sia la vecchia linea del Gottardo.