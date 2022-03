Rimproveri dall’ONU per gli abusi al “foyer” di Mancy

Le recenti rivelazioni riguardo alla casa per autistici di Mancy e altre strutture ginevrine preoccupano il Comitato per i Diritti Umani dell’ONU per quanto concerne le persone con disabilità. Quest’ultimo ha chiesto oggi alla Svizzera “quali misure” verranno prese contro i responsabili. Otto anni dopo la ratifica svizzera, “la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) non è tuttora applicata ai bambini” in questo paese, ha affermato oggi a Ginevra uno dei 18 esperti indipendenti del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Sono circa 3’000 i bambini con disabilità che si trovano in istituti in cui la loro sicurezza fisica è “minacciata”.