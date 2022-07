Rifugiati ucraini, arriva un nuovo sito

La Croce Rossa Svizzera (CRS) ha lanciato una piattaforma informativa online per le persone provenienti dall'Ucraina. Una chat di Telegram, moderata da volontari, fornisce anche risposte alle domande a cui il sito web non risponde. La piattaforma helpful.redcross.ch fornisce tutte le informazioni in un unico sito - in ucraino e in russo, annuncia oggi un comunicato della CRS. È vero - sottolinea - che già prima c'erano molte informazioni per i rifugiati. Tuttavia, la difficoltà di ricerca per le persone interessate era spesso notevole e anche la lingua ha rappresentato un ostacolo.