Rifugiati, l’ok ai 3mila franchi per imparare la lingua

Tutti i Cantoni riceveranno 3’000 franchi per ogni rifugiato in arrivo dall’Ucraina con statuto di protezione S. È il contributo finanziario deciso oggi dal Consiglio federale, destinato in particolare alla promozione dell’apprendimento linguistico.

Statuto S

Lo scorso 12 marzo, il Consiglio federale ha attivato lo statuto di protezione S per i rifugiati ucraini, ma l’assistenza e il sostegno di queste persone spettano in linea di principio ai Cantoni. “La Confederazione indennizza le spese sostenute dai Cantoni per l’alloggio, l’aiuto sociale e le cure mediche versando una somma forfettaria globale di circa 18’000 franchi annui per persona”, ricorda una nota governativa odierna. Tuttavia, non sono previsti versamenti ai Cantoni a favore dell’integrazione: ciò è dovuto al fatto che “lo statuto S è concepito in vista del ritorno”.

Migliorare la lingua

Con il contributo deciso oggi, le persone in provenienza dall’Ucraina - che hanno ottenuto questo statuto di protezione - potranno migliorare la lingua e dunque trovare più velocemente lavoro e partecipare maggiormente alla vita sociale.