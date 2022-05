Riforma delle dogane, emergono criticità

Parlamento raggirato

La nuova organizzazione risulterebbe problematica se il Parlamento si discostasse dal progetto del Consiglio federale, che potrebbe essere necessario rivedere sotto alcuni aspetti. Per la commissione, questa situazione non deve ripetersi. La libertà del legislativo non dev’essere ostacolata da misure di riorganizzazione già in atto. In attesa dell’entrata in vigore della nuova legge, la commissione formula due raccomandazioni. I dipendenti civili delle dogane non devono portare armi e indossare uniformi. Entro lo stesso termine non andrebbero peraltro aumentati gli effettivi del personale di sicurezza con armi e uniformi autorizzato ad accedere a dati sensibili.