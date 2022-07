Riforma AVS, sì dall’alleanza donne borghesi

Chi compone il collettivo L'alleanza è composta da donne rappresentanti di vari schieramenti politici, ovvero UDC, PLR, Centro, PVL e PEV. Esse ritengono comunque che ulteriori riforme siano necessarie ad altri livelli. “L’uguaglianza non è una strada a senso unico”, ha affermato, secondo la versione scritta del suo discorso, la consigliera nazionale Kathrin Bertschy (PVL/BE). In Svizzera infatti esiste un divario di circa 20’000 franchi all’anno a sfavore delle donne fra le rendite dei due generi.

Secondo pilastro: manca la parità

Salari bassi e lavoro a tempo parziale sono in effetti aspetti che come noto svantaggiano le donne prima e dopo la pensione. Tuttavia, il miglioramento della situazione non è legato all'età in cui si smette di lavorare, bensì a un incremento dei redditi, ha fatto notare la consigliera nazionale Céline Amaudruz (UDC/GE).