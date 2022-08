Riemerge un secondo scheletro da un ghiacciaio

Un nuovo scheletro umano è stato ritrovato su un ghiacciaio, questa volta sul Chessjen, nella regione di Saas Fee. Una settimana prima, un altro corpo era stato scoperto sul ghiacciaio dello Stockji, vicino a Zermatt. Un portavoce della polizia cantonale vallesana ha comunicato che le ossa umane sono state trovate mercoledì scorso, confermando così una notizia riportata dal Blick. Non verranno però forniti ulteriori dettagli: il caso è ora nelle mani degli esperti di medicina legale.

Secondo scheletro ritrovato su un ghiacciaio quest’estate Questo è il secondo scheletro scoperto su un ghiacciaio quest'estate in Vallese. Due alpinisti francesi avevano già trovato delle ossa e delle attrezzature sul ghiacciaio dello Stockji, nei pressi del Cervino, il 26 luglio scorso.

Identificazione delle ossa

L'identificazione dello scheletro è ancora in corso. La polizia cantonale spiega che, in questi casi, gli investigatori iniziano con l'analizzare gli oggetti trovati con il corpo, se ce ne sono, per avere un'idea dell'epoca della scomparsa. Possono inoltre essere effettuati test del DNA. L'identificazione richiede diversi giorni. La polizia vallesana possiede un elenco delle persone scomparse dal 1925.