“Ridurre i costi dell’abbonamento per gli studenti”

Nell’affrontare questo dossier, già passato sui banchi del Consiglio nazionale, una minoranza della CTT-S crede invece che l’introduzione di simili titoli di trasporto rientrino nelle competenze dei Comuni e dei Cantoni. Il fatto poi che le imprese di autobus private sarebbero escluse da un simile sussidio rappresenta a loro avviso un motivo ulteriore per bocciate questa soluzione, indica una nota odierna dei servizi parlamentari. Stando al Nazionale, i costi a carico della Confederazione dovrebbero aggirarsi sui 20 milioni di franchi all’anno.

Nell’affrontare la revisione legislativa, la CTT-S ha inoltre stabilito - 7 voti a 6 - di non includere i costi per il materiale rotabile storico nel conto di previsione del credito d’impegno. Una minoranza intende allinearsi alla decisione del Nazionale, poiché le imprese del traffico regionale viaggiatori non hanno di fatto la possibilità di generare utili.