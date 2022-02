Riciclaggio di preziosi: sei arresti

Fuso in fonderie svizzere

Provento di furti messi a segno in tutto il Nord Italia, l'oro veniva fuso in lingotti e venduto in fonderie svizzere, precisa l'Ansa. Le indagini, coordinate dalla procura di Asti, sono state condotte in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia. In cinque mesi sono state documentate un paio di trasferte in Svizzera ogni settimana, per un ammontare complessivo di circa cento chilogrammi d'oro trasferito, del valore di cinque milioni di euro.