Riciclaggio, denunciata UBS

Una denuncia penale contro UBS è stata depositata oggi presso il Ministero pubblico della Confederazione dall’Ong Public Eye. In essa sono documentati possibili casi di riciclaggio di denaro e una possibile lacuna nella sorveglianza in materia di operazioni finanziarie in seno alla banca per impedire questo reato. La denuncia riguarda la condotta di Philippe de Moerloose, un uomo d’affari belga vicino all’ex presidente della Repubblica Democratica del Congo Joseph Kabila, e di UBS a Ginevra e Zurigo, dove il businessman ha ricevuto fondi di “dubbia provenienza”, scrive Public Eye in una nota odierna. L'ong ha sporto denuncia insieme alla Piattaforma di protezione degli informatori in Africa (PPLAAF) e all'associazione UNIS, una rete di lotta alla corruzione. Sollecitato da Keystone-ATS, un portavoce della banca non ha voluto commentare la vicenda. L’azione legale fa seguito alle rivelazioni dell’inchiesta “Congo Hold-Up”, pubblicata a fine 2021 sul sito di Public Eye. Essa rivelava il possibile coinvolgimento di UBS nel riciclaggio di fondi pubblici congolesi sottratti dal clan di Kabila.