Richiamate le mascherine della marca “ZG”

“A causa di un effetto protettivo insufficiente e falsamente dichiarato, la mascherina non protegge sufficientemente e potrebbe comportare il rischio di danni irreversibili alla salute”, indica in una nota odierna la Suva.

Le mascherine in questione sono state vendute dalla Procurement Corp, in precedenza denominata “DIE BESCHAFFER”, con il nome “SPITAMED KN95 FFP2 Atemschutzmaske”, precisa la Suva, che invita coloro che sono in possesso di questi prodotti a non utilizzarli più e a prendere contatto direttamente con la Procurement Corp. Per decisione delle autorità, essa è tenuta a riprendere i prodotti.