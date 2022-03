Richiamata la soluzione per pulizia delle lenti a contatto «Hy-Care All-in-One»

In collaborazione con l’istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, CooperVision richiama la soluzione per la pulizia e la cura delle lenti a contatto «Hy-Care All-in-One» per un pericolo di infezione. Ai clienti verrà rimborsato il prezzo d’acquisto.

Perché questi prodotti sono pericolosi?

La soluzione per lenti a contatto in alcune circostanze potrebbe non offrire livelli di disinfezione appropriati contro alti livelli di un particolare microrganismo, fattore che viene associato a un rischio di infezione.

Di quali prodotti si tratta?

Il richiamo riguarda le soluzioni 60ml, 100ml, 250ml, 360ml e 380ml per la cura e la pulizia delle lenti a contatto Hy-Care All-In-One, inclusi tutti i marchi associati.

Come devono comportarsi i consumatori?

I consumatori in possesso di una delle soluzioni per lenti a contatto in questione sono invitati a non usare più il prodotto, smaltire la soluzione e conservare il contenitore. Il prezzo di acquisto sarà rimborsato attraverso il sito web https://www.cvrecall.expertinquiry.com .