Revisione misure sicurezza stradale, al via la consultazione

Aggiornare le norme tecniche dei veicoli stradali per renderli più sicuri, in particolare mediante l’introduzione di sistemi di assistenza alla guida per autovetture e veicoli commerciali e di ulteriori requisiti a garanzia di una migliore protezione dei pedoni.

Principali novità

In particolare, anche in Svizzera i veicoli dovranno essere dotati delle nuove tecnologie di guida assistita, in grado ad esempio di riconoscere sintomi di stanchezza del conducente, rilevare velocità eccessive, attivare la frenata di emergenza, assistere nelle manovre di retromarcia e di svolta; le disposizioni saranno introdotte in contemporanea con l’Unione europea, precisa il comunicato.

Diverranno inoltre obbligatori elementi della carrozzeria perfezionati, a migliore tutela di pedoni e ciclisti e per una maggiore visibilità. Pullman e autobus saranno poi soggetti a requisiti più stringenti e armonizzati a livello internazionale riguardo a resistenza meccanica e protezione antincendio.

Verrà infine introdotta la versione più recente del tachigrafo UE per monitorare il rispetto degli orari di lavoro, guida e riposo degli autisti.