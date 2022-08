Reno a 26 gradi, soffrono i pesci

Moria di pesci non paragonabile al 2018 La moria di pesci di questi giorni non è paragonabile a quella del 2018. Quattro anni fa nello stesso punto del fiume erano stati misurati 27,5 gradi e il 90% dei temoli erano morti. Una moria di questi pesci c'era già stata nella torrida estate del 2003.

“Oasi di frescura”

Con l'innalzamento delle temperature, il cantone ha iniziato già tre settimane fa a fare scavi alle foci dei torrenti e nei punti di risalita delle acque di falda per creare oasi di frescura per i pesci. Lo scorso inverno, anche i responsabili zurighesi hanno iniziato a scavare nel letto del fiume vicino a Rheinau. I bagnanti e le persone in gommone che di questi tempi affollano i corsi d'acqua sono peraltro tenuti a tenersi alla larga da queste zone. Gli esperti non si aspettano un peggioramento della situazione, anche perché nei prossimi giorni si prevede un calo delle temperature.