Rendite vitalizie, “rivedere tassazione”

In futuro, l’imposizione delle rendite vitalizie - come quelle derivanti dal pilastro 3b - andrebbe resa più flessibile, rinunciando alla tassazione forfettaria del 40%, considerata troppo elevata e non più in linea con i tassi di interesse attuali. È quanto prevede un progetto governativo adottato oggi con 40 voti contro 0 dal Consiglio degli Stati. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi. Oggi, delle rendite vitalizie viene tassato il 40% del reddito, ossia una quota forfettaria. Dall’attuale livello dei tassi d’interesse - molto basso - risulta una sovraimposizione di tali rendite, ha dichiarato Alex Kuprecht (UDC/SZ) a nome della commissione.