“Regolamentare l’uso delle diciture ambientali”

L’impatto di grafiche e diciture “ambientali” sui consumatori

L’influenza di tali affermazioni sarebbe particolarmente determinante quando i consumatori si trovano a dover compiere scelte in fretta. In questi casi, prosegue il comunicato, “aggiungere un prato verde sull’imballaggio di un prodotto a base di pollo, o una pigna su un prodotto di pulizia, fa ritenere gli articoli in questione più ecologici di quanto non lo siano”.

Secondo le associazioni, il sondaggio sarebbe inoltre rivelatore del peso dato dai consumatori ad alcune diciture ambientali. Il termine “naturale”, secondo il 39% dei partecipanti, implicherebbe che un alimento non sia iper-lavorato. Il 25% ritiene anche che non contenga residui di pesticidi e che sia sano. Le organizzazioni affermano che nulla di tutto ciò è garantito, “in quanto l’uso del termine “naturale” non ha alcun quadro legale”. Le affermazioni valgono anche nel caso dei prodotti cosmetici o di pulizia, dove circa un terzo dei partecipanti rietne che i prodotti “naturali” non contengono sostanze novice per l’essere umano e l’ambiente. Secondo il comunicato, ciò dimostrerebbe la forza di queste diciture, che sarebbero in grado di influenzare i consumatori.