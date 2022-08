Rega, interventi da record in luglio

Numero di interventi record per la Rega: nel solo mese di luglio i noti elicotteri rossi hanno compiuto 2’120 voli. Mai si erano raggiunti numeri simili, ha spiegato il CEO Ernst Kohler.

Non si tratta di un caso statistico eccezionale, ma dell’espressione di uno sviluppo, ha dichiarato oggi il capo della Rega Ernst Kohler su diversi domenicali del gruppo Tamedia.

"Dieci anni fa, un cosiddetto mese da 1000 voli era un risultato notevole per noi", ha detto Kohler, precisando che finora non erano mai state superate le 2000 missioni in elicottero nel giro di un mese.