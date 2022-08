Record di caldo a Ginevra: 36,6 gradi

Ondata di caldo in Romandia

Stando a Meteonews, la canicola si è fatta sentire soprattutto in Romandia e, in particolare, nel Vallese centrale. In vista dell’ondata di caldo, la Confederazione ha emesso negli scorsi giorni un’allerta 3 su 4 per le regioni a sud delle Alpi, il Vallese e la Svizzera francese, come anche per la zona di Basilea. In questi frangenti è meglio astenersi dal compiere sforzi fisici prolungati ed è consigliabile bere molto, specie gli anziani. Per chi aspetta il calar del sole nella speranza di un po’ di sollievo dovrà ricredersi, almeno in parte: le temperature minime notturne attese dovrebbero oscillare tra i 17 e i 22 gradi. L’umidità dovrebbe aggravare la sensazione di soffocamento nei prossimi giorni.