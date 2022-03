Razzismo, “un fenomeno persistente che va contrastato”

La lotta al razzismo è essenziale, giacché il problema è lontano dall'essere risolto, malgrado gli sforzi compiuti a vari livelli. L'importante è che tale lavoro venga fatto senza faziosità e senza seguire le mode, sottolinea una nota odierna della Commissione federale contro il razzismo (Cfr), diffusa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. La Cfr rammenta che la lotta a questo fenomeno riguarda tutti. La maggiore consapevolezza dei problemi di discriminazione da parte della società, dei media e della politica è una buona notizia, precisa il comunicato, ma ciò non è immune da tensioni. L'antirazzismo solleva infatti numerosi interrogativi sul modo di contrastare il fenomeno, sulle questioni in gioco e sulle sfide da affrontare.