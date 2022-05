Rapimento Christoph Berger: liberato un uomo

Sospetti non confermati

La procura generale del cantone di Zurigo ha comunicato in serata che nel pomeriggio di ieri è stato liberato dal carcere preventivo un uomo arrestato in relazione al rapimento di “una persona nota a livello nazionale”. Nei suoi confronti, secondo la procura generale, vi era un forte sospetto che potesse essere coinvolto nella pianificazione e realizzazione del rapimento. Il 9 aprile il giudice dei provvedimenti coercitivi del cantone di Zurigo ne aveva ordinato la carcerazione preventiva per pericolo di collusione e di distorsione delle prove. “Tale sospetto nel corso delle intense indagini non è stato confermato”, indica la procura generale nel comunicato. Per cui l’uomo è stato rilasciato oggi pomeriggio. “Secondo lo stato attuale delle informazioni, non può essere accusato di alcun comportamento illecito penalmente rilevante in relazione al caso del rapimento”.