“Rafforzare la cooperazione militare transnazionale”

La collaborazione militare transazionale deve essere rafforzata e bisogna migliorare le capacità di contrastare gli attacchi informatici. È quanto emerge da uno studio di Avenir Suisse. Secondo il “think tank” liberale, l’effetto protettivo del contesto geografico e politico della Svizzera si sta indebolendo.

“Forma ibrida dei conflitti”

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e lo scoppio di un conflitto armato tra due nazioni rappresentano una cesura nell'ordine europeo del Dopoguerra, scrive Avenir Suisse. Già da tempo, tuttavia, si assiste a una forma “ibrida” di conflitti, affrancata dallo schema bellico vero e proprio. I rischi a cui è esposta la Confederazione oggi non possono essere controllati con il solo impiego di mezzi militari: stiamo parlando di cyberattacchi (di origine criminale), pandemie, situazioni critiche nell'approvvigionamento di energia elettrica, un crollo della rete di telefonia mobile o attacchi terroristici (con droni), rileva Avenir Suisse nella sua pubblicazione presentata oggi.

Scenari non convenzionali

Gli scenari non convenzionali come gli attacchi informatici a infrastrutture militari o comunque critiche assumono crescente importanza rispetto alle minacce armate di carattere tradizionale. A dispetto delle nuove minacce che si stanno profilando, nel quadro del rinnovo completo del materiale in dotazione per il decennio a venire, la gran parte degli investimenti dell'esercito svizzero è destinata all'acquisto di mezzi convenzionali. Per incrementare la difesa informatica è invece prevista una parte relativamente modesta del budget, sottolinea ancora Avenir suisse.

“Inevitabili compromessi”

In qualità di piccolo Stato, la Svizzera deve affrontare la sfida di prepararsi in modo adeguato a difendersi da ogni probabile tipo di attacco. Invece di richiedere unicamente un aumento del budget, occorre anche adottare un atteggiamento più pragmatico verso gli “inevitabili compromessi”. Lo studio formula quindi cinque raccomandazioni: in primis, Berna dovrebbe dovrebbe considerare con maggior coerenza le probabili minacce future. Secondo Avenir Suisse, non vanno trascurati mezzi leggeri e mobili per contrastare minacce non convenzionali. A suo avviso, gli aerei da combattimento del tipo F-35A sono concepiti specificatamente per essere impiegati all'interno di un'alleanza (quale la Nato). Per sfruttare appieno il loro potenziale occorre rafforzare la cooperazione militare transnazionale, ad esempio partecipando ad esercitazioni della Nato. In tal caso, gli aspetti legati alla politica di neutralità elvetica vanno chiariti.

Cybersicurezza rafforzata

La cybersicurezza in Svizzera dev’essere rafforzata, sia nell’esercito che nelle infrastrutture critiche. Nella difesa da attacchi informatici non bellici, le forze armate dovrebbero mantenere un ruolo sussidiario. Per la gestione delle infrastrutture critiche la Confederazione “dovrebbe prescrivere ridondanze di sistema, soluzioni di salvaguardia e obblighi di notifica (in caso di cyberattacchi)”, precisa ancora Avenir Suisse. Inoltre, le eventuali carenze a livello di competenze, ad esempio nelle unità meccanizzate, potrebbero essere compensate con un'accresciuta cooperazione militare transazionale.